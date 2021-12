Der GBP/USD klammert sich inmitten erneuter Brexit-Spannungen an die 50-DMA-Linie - Gedämpfte Treasury-Renditen und der US-Dollar lassen die GBP-Bullen hoffen - Omicron-Sorgen bedrohen auch die Aufwärtsversuche im Cable - Der GBP/USD bleibt in der Defensive, nachdem er am Dienstag ein Fünf-Wochen-Hoch von 1,3461 erreicht hatte, da das Pfund die ...

