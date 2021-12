Chinas stellvertretender Handelsminister sagte am Donnerstag in einer Erklärung, dass Peking im nächsten Jahr mit einem noch nie dagewesenen Maß an Schwierigkeiten bei der Stabilisierung des Außenhandels konfrontiert sein wird. Zuvor hatte das Finanzministerium des Landes erklärt, dass die chinesischen Behörden "die Gesamtzinsen für die Emission von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...