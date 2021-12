Die zuletzt massiv unter Druck stehenden Aktien von Biogen haben am Mittwoch im späten Handelsverlauf mit einem Kurssprung auf Übernahmespekulationen reagiert.New York - Die zuletzt massiv unter Druck stehenden Aktien von Biogen haben am Mittwoch im späten Handelsverlauf mit einem Kurssprung auf Übernahmespekulationen reagiert. Die Papiere des US-Pharmakonzerns schlossen am Mittwoch 9,5 Prozent höher bei 258,30 Dollar. Der Grund: Offenbar will Samsung Biogen übernehmen. Wie mehrere US-Medien unter Berufung auf die Zeitung «Korea Economic Daily»...

