Das EUR/CHF-Währungspaar notiert dagegen mit 1,0375 Franken unverändert gegenüber Mittwochabend.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag seine Vortagesgewinne wieder eingebüsst. Die Gemeinschaftswährung notiert am frühen Vormittag bei 1,1304 US-Dollar. Am Mittwoch war der Euro in einem dünnen Handel zunächst auf ein Einwochentief gefallen und dann auf den höchsten Stand seit Ende November geklettert. Auch zum Franken kann der Dollar weiter zulegen und kostet aktuell 0,9179 Franken nach 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...