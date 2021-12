Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung fielen in der Woche zum 25. Dezember auf 198K. - Die Märkte reagierten angesichts des feiertagsbedingt ausgedünnten Handels nicht sonderlich. - In der Woche, die am 25. Dezember endete, wurden in den USA 198.000 Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung gestellt, wie aus den am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...