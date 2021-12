Marco Syfrig gibt per 31. Dezember 2021 die Funktionen CEO und Delegierter des Verwaltungsrats ab. Er bleibt Mitglied des Verwaltungsrats der Burkhalter Gruppe.Zürich - Zeno Böhm und Urs Domenig übernehmen per 1. Januar 2022 das Management der Burkhalter Gruppe. Zeno Böhm als CEO, Urs Domenig als CFO. Marco Syfrig gibt per 31. Dezember 2021 die Funktionen CEO und Delegierter des Verwaltungsrats ab. Er bleibt Mitglied des Verwaltungsrats der Burkhalter Gruppe. Wie am 12. April 2021 im Rahmen der Publikation der Ergebnisse 2020 angekündigt...

