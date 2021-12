Laut vier Quellen, die mit der Nachrichtenagentur Reuters sprachen, wird die OPEC+ auf der bevorstehenden Sitzung am 4. Januar 2022 wahrscheinlich an ihrer bisherigen Politik festhalten, was eine Erhöhung der Fördermenge um 400.000 Barrel pro Tag (BPD) ab Anfang Februar bedeutet. Die Quellen führten an, dass die Besorgnis über die Auswirkungen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...