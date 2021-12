Gold bleibt auf dem Vormarsch, nachdem es am Vortag so stark gestiegen war wie seit zwei Wochen nicht mehr - Die Marktstimmung verbessert sich, ein Mangel an Daten/Ereignissen und Liquiditätsengpässe zum Jahresende begrenzen die Bewegungen - Mehrere Hürden auf dem Weg nach Norden werden die Käufer auf die Probe stellen, der Kampf zwischen Fed und ...

