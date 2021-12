Die europäischen Aktienmärkte haben an Silvester etwas nachgegeben. Das Handelsvolumen ist vor dem Jahreswechsel aber sehr dünn.Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben an Silvester etwas nachgegeben. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone notierte am Freitagvormittag um 0,14 Prozent niedriger bei 4300,10 Punkten. In Paris fiel der Cac 40 um 0,30 Prozent auf 7149,94 Punkte. Der Londoner FTSE 100 gab um 0,30 Prozent auf 7380,65 Punkte nach. In London und Paris findet nur ein verkürzter Handel statt.

