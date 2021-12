Zum Jahresende hin haben die Schwankungen am Devisenmarkt bei niedrigem Handelsvolumen zugenommen.Frankfurt / London - Der Euro hat zum US-Dollar am Freitag im Handel in London etwas zugelegt. Die Gemeinschaftswährung notiert am Nachmittag bei 1,1364 Dollar. Am Morgen hatte sie nur knapp über 1,13 Dollar notiert. Auch zum Franken hat der Euro mittlerweile wieder zugelegt. Am frühen Nachmittag fiel der Euro zunächst auf ein neues Mehrjahrestief bei 1,0325 Franken, den niedrigsten Stand seit...

