In der ersten Woche des nächsten Jahres steht ein volles Programm an Wirtschaftsdaten an. In den USA und Kanada stehen die Beschäftigungszahlen und die ISM-Zahlen an. Auch die Federal Reserve wird das Protokoll ihrer letzten Sitzung veröffentlichen. Die Analysten von TD Securities erwarten für Kanada einen Netto-Arbeitsplatzzuwachs von 30.000 im Dezember ...

Den vollständigen Artikel lesen ...