Die US-Aktienmärkte sind am letzten Handelstag eines erfolgreichen Börsenjahres etwas unter Druck geraten.New York - Die US-Aktienmärkte sind am letzten Handelstag eines erfolgreichen Börsenjahres etwas unter Druck geraten. Der Dow Jones Industrial fiel am Freitag nach gut einer Stunde um 0,12 Prozent auf 36'355,65 Punkte, nachdem er am Vortag ein Rekordhoch erreicht hatte. Der S&P 500 verlor 0,08 Prozent auf 4774,96 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,26 Prozent auf 16'387,06 Punkte.

Den vollständigen Artikel lesen ...