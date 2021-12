Der mexikanische Peso gehört zu den Top-Performern am letzten Tag des Jahres und zu den besten im Dezember - Der USD/MXN setzt seine Talfahrt fort, nachdem er unter 20,45 gefallen ist - Der USD/MXN wird bei 20,34 gehandelt, dem niedrigsten Stand seit dem 10. November, und fällt damit den vierten Tag in Folge. Der mexikanische Peso hat in der letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...