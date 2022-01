Marktbeobachter sprechen von einer allgemeinen Dollar-Stärke, die den Euro zu Beginn der ersten Handelswoche des Jahres unter Druck gesetzt habe.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Montag gesunken. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1342 US-Dollar gehandelt und damit knapp einen halben Cent tiefer als am Freitagabend. Auch zum Franken hat der Dollar zugelegt. Am frühen Morgen wird der Greenback zu 0,9147 Franken gehandelt nach 0,9110 am Freitagabend. Dagegen hat sich der Euro von dem am Freitag markierten Mehrjahrestief bei 1...

Den vollständigen Artikel lesen ...