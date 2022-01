Jan Jacob übernimmt ab sofort die Führung aller Marken und Dienstleistungen der ManpowerGroup in der Schweiz.Zürich / Morges - ManpowerGroup (NYSE: MAN) hat Jan Jacob zum Country Manager Schweiz ernannt, wie der Personaldienstleister am Montag mitteilte. Der 43-jährige Manager übernimmt ab sofort die Führung aller Marken und Dienstleistungen der ManpowerGroup in der Schweiz: Manpower, Experis und Talent Solutions. Jan Jacob wechselt von der Adecco Gruppe zu ManpowerGroup. Als führendes Unternehmen für...

