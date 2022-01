Nach elf Monaten summierte sich der Brutto-Zubau der Photovoltaik-Anlagen 2021 in Deutschland damit auf 4844 Megawatt. Im Januar ist die Solarförderung für Photovoltaik-Anlagen um weitere 1,4 Prozent gesunken.Seit Mai bewegt sich der Photovoltaik-Zubau um die Marke von 400 Megawatt - auch im November bleibt das so. Die Bundesnetzagentur gab den Brutto-Zubau aller Photovoltaik-Anlagen für den Monat mit 409,8 Megawatt an. Nach elf Monaten liegt der Photovoltaik-Zubau in Deutschland damit bei knapp 4844,3 Megawatt. Auch bei der Verteilung der neu installierten Photovoltaik-Anlagen unter den verschiedenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...