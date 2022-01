Die Stimmung in der Schweizer Wirtschaft hat sich im Dezember nach leichten Rücksetzern in den beiden Vormonaten wieder verbessert.Zürich - Die Stimmung in der Schweizer Wirtschaft hat sich im Dezember nach leichten Rücksetzern in den beiden Vormonaten wieder verbessert. Sowohl der Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Industrie als auch derjenige für den Dienstleistungssektor sind leicht gestiegen. Die steigenden Corona-Fallzahlen aufgrund der Omikron-Variante bremsten den Optimismus zumindest vorerst noch nicht.

