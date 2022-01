Am ersten Handelstag des Jahres 2022 haben die europäischen Aktienmärkte Gewinne verbucht.Paris / London - Am ersten Handelstag des Jahres 2022 haben die europäischen Aktienmärkte Gewinne verbucht. Der EuroStoxx 50, der im vergangenen Jahr um mehr als ein Fünftel zulegen konnte, erreichte am Vormittag den höchsten Stand seit fast sechs Wochen. Zuletzt gewann der Leitindex der Eurozone 0,95 Prozent auf 4339 Punkte. In Paris kletterte der Cac 40 erneut auf ein Rekordhoch.

