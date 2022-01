In verschiedenen Kantonen wurden entsprechende Impftermine freigeschaltet. Einzelne Kantone impfen bereits.Bern - Mehrere Kantone haben am Montag den Startschuss für die Kinderimpfungen gegen das Coronavirus gegeben. In verschiedenen Kantonen wurden entsprechende Impftermine freigeschaltet. Einzelne Kantone impfen bereits. Im Kanton Aargau sind Impfungen für Fünf- bis Elfjährige ab Montag möglich. Kinderimpfungen sind vorerst nur in den Kinderkliniken der Kantonsspitäler Aarau und Baden und im...

