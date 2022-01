Am Mittag kostet der Euro 1,0358 Franken nach 1,0373 am Morgen. Auch der US-Dollar geht etwas leichter bei 0,9122 Franken um.Frankfurt am Main - Der Kurs des Euro ist am Montag gesunken. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1353 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert. Auch zum Franken gab der Euro leicht nach. Am Mittag kostet der Euro 1,0358 Franken nach 1,0373 am Morgen. Auch der US-Dollar geht etwas leichter bei 0,9122 Franken um. Die Kursausschläge hielten sich jedoch in Grenzen.

