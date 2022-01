Damit sind die beiden Bundesländer die ersten in denen entsprechende Beschlüsse greifen. Weitere Bundesländer folgen planmäßig erst im nächsten Jahr.Mit dem neuen Jahr ist in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen die Photovoltaik-Pflicht gestartet. In Baden-Württemberg müssen seit dem 1. Januar auf neugebauten Nicht-Wohngebäuden Photovoltaik-Anlagen installiert werden. Auch Parkplätze mit über 35 Stellplätzen müssen zukünftig durch eine Photovoltaik-Anlage überdacht werden. Allerdings nur für Bauherren, die ihren Bauantrag nach dem 1. Januar einreichen. Bereits im Bau befindliche Vorhaben, ...

