Deutlich unter Druck stand weiterhin der japanische Yen. Im Handel mit dem US-Dollar erreichte die Währung am Morgen den tiefsten Stand seit fünf Jahren.Frankfurt - Der Euro hat sich am Dienstagmorgen knapp unterhalb von 1,13 US-Dollar gehalten. Die Gemeinschaftswährung hat damit die Kursverluste vom Vortag nicht fortgesetzt. Aktuell wird der Euro bei 1,1295 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Auch zum Schweizer Franken bewegte sich der Euro nur wenig. Derzeit notiert er im Vorabendvergleich praktisch...

