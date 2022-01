Mit unserem letzten Trading-Tipp mit DO & CO Rest. & Catering ISIN: AT0000818802 konnte man zwar kein Geld verdienen, hat aber - und das ist das Wichtigste - nichts verloren. Unser Einstiegskurs aus dem Express-Service vom 18. November ist nicht erreicht worden. Nach einem Hoch bei 85,70 Euro hat sich die Aktie wieder nach unten bewegt und das Tief wurde am 30. November mit einem Kurs von 65,20 Euro notiert. Danach lief in den folgenden Wochen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...