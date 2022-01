Nürnberg - Die Erholung des deutschen Arbeitsmarkts hat sich im Dezember fortgesetzt. Insgesamt waren in der Bundesrepublik 2,330 Millionen Personen arbeitslos gemeldet und damit 378.000 weniger als vor einem Jahr, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag in Nürnberg mit.



Gegenüber dem Vormonat stieg die Arbeitslosenzahl leicht um 12.000 Personen. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 5,1 Prozent. "Der Arbeitsmarkt hat sich zum Jahresende gut entwickelt", sagte BA-Chef Detlef Scheele. "Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung haben im Dezember saisonbereinigt erneut abgenommen."



Unsicherheiten entstünden aber durch die pandemische Lage: "Die Anzeigen für Kurzarbeit sind im Dezember kräftig gestiegen." Die Unterbeschäftigung, die auch Veränderungen in der Arbeitsmarktpolitik und kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit berücksichtigt, lag im Dezember bei 3,089 Millionen Personen. Das waren 418.000 weniger als vor einem Jahr. Die Nachfrage nach neuem Personal blieb unterdessen auf einem hohen Niveau.



Insgesamt waren bei der BA im zwölften Monat des Jahres 794.000 Arbeitsstellen gemeldet, 213.000 mehr als vor einem Jahr. Saisonbereinigt erhöhte sich der Bestand der bei der BA gemeldeten Stellen um 21.000.

