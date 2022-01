München - Beim FC Bayern sind zwei weitere Spieler positiv auf Corona getestet worden. Es handele sich um Leroy Sané und Dayot Upamecano, teilte der Verein am Dienstag mit.



"Beiden Spielern geht es gut", hieß es in einer Erklärung. Sie befinden sich demnach in häuslicher Isolation. Zuvor waren bereits Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Omar Richards, Lucas Hernández und Tanguy Nianzou positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Not der Bayern vor dem Rückrundenstart wird damit größer.



Für das für Freitag angesetzte Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach fehlen mehrere wichtige Stützen der Mannschaft.

