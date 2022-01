Berlin - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist am Mittwoch zu ihrem Antrittsbesuch in die USA aufgebrochen. In Washington will sie unter anderem mit ihrem US-Amtskollegen Antony Blinken zusammenkommen.



Das Thema Russland und Ukraine soll dabei im Mittelpunkt stehen. Mit Blick auf Russland sei die gemeinsame Botschaft von Europäern und US-Regierung klar: "Das russische Handeln ist mit einem klaren Preisschild gekennzeichnet, der einzige Weg aus der Krise führt über Dialog", sagte Baerbock vor ihrer Abreise. Dies habe man der russischen Regierung in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder "eindringlich" deutlich gemacht. "Jetzt gehen wir in eine entscheidende Phase, in der wichtige Gespräche auf unterschiedlichen Ebenen anstehen", so die Grünen-Politikerin.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de