Für 335 Millionen Dollar übernimmt der Industriekonzern von Pactiv Evergreen dessen Geschäft mit Kartonverpackungen für Frischprodukte in Asien.Neuhausen - SIG Combibloc verstärkt sich mit einer Akquisition in Asien. Für 335 Millionen Dollar übernimmt der Industriekonzern von Pactiv Evergreen dessen Geschäft mit Kartonverpackungen für Frischprodukte in Asien. Evergreen Asia betreibt laut einer Medienmitteilung vom Mittwoch Produktionsanlagen in China, Südkorea und Taiwan. Rund 50 Prozent des Umsatzes würden in China erzielt.

Den vollständigen Artikel lesen ...