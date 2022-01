Zunächst fordern Verbände für das Land Rheinland-Pfalz eine genaue Zählung der Arbeitskräfte, die in der Branche aktiv sind. Darüber hinaus soll der Bedarf an Arbeitskräften für das Gelingen der Energiewende von Regierungseite zusammen mit Verbänden und Handwerkskammern abgeschätzt werden.Der Fachkräftemangel in der erneuerbaren Energiebranche könnte der zügigen Energiewende große Probleme bereiten, darin sind sich viele Branchenvertreter einig. Allerdings fiel es bislang schwer, den genauen Bedarf an Fachkräften zu beziffern. Aus diesem Grund haben nun der Landesverband Solarenergie Rheinland-Pfalz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...