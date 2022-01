Die Swisscom baut das Geschäft im Bereich Websolutions und E-Government-Lösungen aus.Zürich - Die Swisscom baut das Geschäft im Bereich Websolutions und E-Government-Lösungen aus. Der «Blaue Riese» übernimmt dazu die Mehrheit an der in diesen Bereichen tätigen Zürcher Innovative Web Gruppe, wie es am Mittwoch in einem Communiqué heisst. Zu den finanziellen Details der Übernahme macht die Swisscom keine näheren Angaben. Innovative Web wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt...

Den vollständigen Artikel lesen ...