FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.01.2022 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES FERGUSON TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 15000 (11200) PENCE - BERENBERG RAISES KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 3450 (3250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES OCADO TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1990 (2065) PENCE - CITIGROUP RAISES LONDON STOCK EXCHANGE TO BUY (NEUTRAL) - PRICE TARGET 9300 (8600) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS CAPITAL & COUNTIES PRICE TARGET TO 175 (185) PENCE - 'EW' - MORGAN STANLEY CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1250) PENCE - 'EW' - MORGAN STANLEY RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1750 (1450) PENCE - 'EW' - MORGAN STANLEY RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 850 (825) PENCE - 'EW' - MORGAN STANLEY RAISES LONDONMETRIC PRICE TARGET TO 310 (300) PENCE - 'OW' - MORGAN STANLEY RAISES SEGRO PRICE TARGET TO 1600 (1350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS IAG PENCE PRICE TARGET TO 220 (225) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 775 (760) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 5575 (5000) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.

