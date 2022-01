Dies verdeutlicht, dass das Vermögen der Europäer schneller wächst als die Wirtschaftsleistung, was zu einer zunehmenden Ungleichheit führt.Zürich - Das Privatvermögen der Europäer ist im Jahr 2020 um 3,9 % gestiegen und hat mit 69 Billionen Euro einen neuen Höchststand erreicht - und das trotz des pandemiebedingten Rückgangs der Wirtschaftsleistung um 6,4 %. Dies verdeutlicht, dass das Vermögen der Europäer schneller wächst als die Wirtschaftsleistung, was zu einer zunehmenden Ungleichheit führt. Redesigning Financial Services (RFS)...

Den vollständigen Artikel lesen ...