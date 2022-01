Kurz nach dem Handelsauftakt schwankte der Dow Jones um seinen Vortagesschluss und legte zuletzt um 0,06 Prozent auf 36 821,69 Punkte zu.New York - Nach den Rekorden an der Wall Street am Vortag sind die Anleger am Mittwoch wieder vorsichtiger geworden. Für einen Sprung über die Marke von 37 000 Punkten dürfte sich der Dow Jones Industrial wohl noch etwas Zeit lassen. Kurz nach dem Handelsauftakt schwankte der bekannteste Wall-Street-Index um seinen Vortagesschluss und legte zuletzt um 0,06 Prozent auf 36 821,69 Punkte zu. Der S&

