Die gesamten Bananenexporte von Kolumbien an alle Ziele verzeichneten im November 2021 um 3% höhere Stände als 2020 und 6% über dem Zweijahresdurchschnitt. Allerdings waren in dem Q1 2020 wegen der verzögerten Produktion infolge des Klimaphänomens La Niña die Leistungen weiter unter dem Durchschnitt, so teilt das Zentrum für Internationale Zusammenarbeit in...

