Zwischen Januar und September dieses Jahres beliefen sich die Lieferungen peruanischer Artischocken auf 24.551 Tonnen für 61 Millionen USD, was einen Rückgang von 5% in der Menge bedeutet, und der Wert blieb gleich. In den ersten neun Monaten 2021 waren die wichtigsten Ziele für peruanische Artischocken die USA mit einem Anteil von 72% und Spanien mit 18%. Bildquelle:...

