Signale für eine womöglich deutlichere Straffung der US-Geldpolitik als gedacht haben die Börsen Asiens am Donnerstag stark belastet.Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney - Signale für eine womöglich deutlichere Straffung der US-Geldpolitik als gedacht haben die Börsen Asiens am Donnerstag stark belastet. Dass die Wirtschafts- und Inflationsentwicklung in den USA laut der US-Notenbank Fed für einen rascheren Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik spricht, überraschte beim Blick in das am Vortag veröffentlichte Protokoll (Minutes)...

