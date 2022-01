Für Photovoltaik-Anlagen bis 30 Kilowatt fordern die 5000 Unterzeichner aus dem Photovoltaikforum eine vereinfachte Netzanmeldung und Umsatzsteuerbefreiung. Zudem sollte die Solarförderung so angepasst werden, dass ein wirtschaftlicher Betrieb für Dachanlagen bis 30 Kilowatt wieder möglich wird. Die Vorschläge gingen nun an das Bundeswirtschaftsministerium und sollten sich in einem 100-Tage-Sofortprogramm der Ampel-Regierung wiederfinden.Der Photovoltaik-Zubau in Deutschland pendelt seit Monaten um die 400 Megawatt. Für das Gesamtjahr 2021 ist somit eine neu installierte Leistung von etwa 5,3 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...