Die YouGiver-Auktion «We love to give» für die Stiftung für Kinder in der Schweiz hat bei den 28 Schweizer Prominenten Erinnerungen geweckt - und noch viel mehr.Rotkreuz - Die Yougiver-Auktion «We love to give» für die Stiftung für Kinder in der Schweiz hat bei den 28 Schweizer Prominenten Erinnerungen geweckt - und noch viel mehr. Die Versteigerung ihrer liebsten Stücke, von Konzertkarten und Meet and Greets bis zu DJ- und Styling-Sessions erzielte den Spendenbetrag von 24'000 Franken. Die Kinderstiftung freut sich. Und YouGiver plant bereits weitere...

