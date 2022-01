Nach dem erfolgreichen Jahresauftakt haben die europäischen Börsen am Donnerstag einen Dämpfer erhalten.Paris / London - Nach dem erfolgreichen Jahresauftakt haben die europäischen Börsen am Donnerstag einen Dämpfer erhalten. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, verlor am Vormittag 1,05 Prozent auf 4346,20 Punkte. In Paris sah es ähnlich aus. Der Cac 40 sank zuletzt um 0,9 Prozent auf 7309,79 Punkte. In London büsste der FTSE 100 0,67 Prozent auf 7466,37 Punkte ein.

