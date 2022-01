Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten stieg um mehr als 10.000 Kontrakte und machte am Mittwoch zwei aufeinanderfolgende Tagesrückgänge wett, wenn man die Flash-Daten der CME Group betrachtet. Gleichzeitig setzte sich der Aufwärtstrend beim Volumen den dritten Tag in Folge fort. Gold bleibt auf 1.800 $ fokussiert Der Goldpreis gab weiter nach ...

