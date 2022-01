Aktuell ist Chicoree auf allen Handelsebenen günstiger als in den Vorjahren. Ob sich dadurch die Nachfrage nach dem bitterlichen Wintersalat belebt, bleibt abzuwarten. Nach dem üblichen Preisanstieg in der Weihnachtswoche sind die Großhandelsabgabepreise für Chicoree in der vergangenen 52. Woche wieder gesunken. Bildquelle: Shutterstock.com Belgische Ware wurde an den...

