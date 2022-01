Ab Montag, 10. Januar 2022, bietet das Unternehmen erstmalig Hackfleisch und Burger-Patties aus Rindfleisch mit Jackfrucht, Wiener Würstchen mit Möhre sowie Hähnchen-Fleischwurst mit Soja-Protein in den Sorten Klassik und Knoblauch in über 3.200 Filialen an. Lidl Wurst mit 40 Prozent Möhren. Foto © Lidl Lidl greift den Trend zu weniger Fleisch auf...

