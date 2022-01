Von Januar bis November 2021 exportierte Peru Frischerbsen für 35.339.460 USD, was einen Anstieg von 18,9% gegenüber den 29.731.730 USD bedeutet, die in dem gleichen Zeitraum 2020 erreicht wurden, so teilt Agrodata Peru mit und berichtet das Nachrichtenportal Agraria.pe. Bildquelle: Shutterstock.com Was die Menge betrifft, beliefen sich die Frischerbsenexporte 2021 auf...

