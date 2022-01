Der Verlag hinter der traditionsreichen Tageszeitung "New York Times" zahlt für die Übernahme 550 Millionen Dollar in bar.New York - Der US-Medienkonzern New York Times Company will sein Digitalgeschäft mit dem Kauf des Online-Sportmagazins «The Athletic» verstärken. Der Verlag hinter der traditionsreichen Tageszeitung «New York Times» zahlt für die Übernahme 550 Millionen Dollar in bar. «The Athletic» wurde 2016 gegründet und verfolgt bislang ein striktes Abo-Modell mit konsequenter Bezahlschranke ohne Werbeanzeigen.

