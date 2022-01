Im Sektor Freizeit- & Erholungsdienste sind ca. 25% der Börsenmarktkapitalisierung der Branche Reisen & Freizeit vertreten und weniger als 1% des globalen Marktes. theScreener analysiert 55 Gesellschaften in diesem Sektor.Haben Sie schöne Festtage verlebt und blicken optimistisch ins 2022? Gut so. In unserer aktuellen Sektoranalyse beleuchten wir von der digitalen Buchungsplattform über Kreuzfahrtunternehmen bis hin zum Multi-Theaterinhaber alles, was unsere Freizeit schöner macht und daran Geld verdient. Wie es ihnen 2021 ergangen ist und welche davon zu welchem Investor passen? Dies und vieles mehr finden Sie in...

Den vollständigen Artikel lesen ...