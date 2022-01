Wo 1998 die Olympischen Winterspiele stattfanden, soll in Zukunft klimafreundlicher Solarstrom erzeugt werden. Juwi Shizen Energy hat in Japan in der Provinz Nagano den Bau eines Photovoltaik-Parks abgeschlossen. Juwi Shizen Energy ist ein 2013 gegründetes Joint Venture zwischen dem deutschen Projektentwickler juwi und dem japanischen Entwickler von Wind- und Solarparks Shizen Energy.Die Photovoltaik-Anlage gehört zum Ort Otaki Village und hat eine Leistung von 2,9 MW. Die Betriebsführung wird bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...