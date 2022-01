In unserer Analyse vom 30.12.21 BioNTech: Vorsicht! hatten wir zuletzt auf die aktuelle charttechnische Situation der Aktie (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) hingewiesen. Der Bruch der 200-Tage Linie (blau im Chart) nach unten wirkte sich, wie von uns erwartet, in der Folge weiter negativ aus. Der Kurs verlor am gestrigen Handelstag im Tief bis auf 176,80 Euro, zeigt sich heute aber bis dato fester bei aktuell 189,20 Euro. Da noch keine klaren Tendenzen ...

