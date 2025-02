© Foto: Oliver Berg/dpa

Bayer steckt in der Krise: Nach Milliardenverlusten, steigenden Schulden und erneuten Niederlagen in den USA rückt eine Erholung in Ferne. Stattdessen drohen weitere Rückschläge, schreibt der neue Smart Investor.Würde es Medikamente für Aktiengesellschaften geben, dann sollte der Pharmahersteller Bayer flugs einen Wirkstoff gegen langjähriges Kurssiechtum entwickeln: Denn die Notierung des DAX-Konzerns kennt seit der Monsanto-Übernahme 2016 - nach einem kurzen Akquisitionshype - nur die Richtung nach Süden. Im Jahr 2024 übernahm Bayer sogar die Rote Laterne im DAX mit einer Performance von -42,57 Prozent und markierte damit ein neues 20-Jahrestief. Die Analysten von Berenberg haben die …