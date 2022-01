Der Solarpark befindet sich in Mecklenburg-Vorpommern bereits im Bau. Die Umweltbank stellt nun einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag dafür bereit.In den Gemeinden Tramm und Lewitzrand in Mecklenburg-Vorpommern entsteht derzeit eines der größten Photovoltaik-Kraftwerke Deutschlands ohne EEG-Förderung. Der Solarpark soll nach der Fertigstellung, die für das erste Quartal avisiert ist, eine Leistung von mehr als 171 Megawatt haben. Es gehöre Erneuerbare-Energien-Fonds für institutionelle Investoren, die von Luxcara beraten werden. Der Asset Manager erklärte am Freitag, er habe mit der Umweltbank ...

