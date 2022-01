Beim Krypto-Finanzdienstleister Bitcoin Suisse kommt es zu einem weiteren Wechsel an der Führungsspitze.Zug - Beim Krypto-Finanzdienstleister Bitcoin Suisse kommt es zu einem weiteren Wechsel an der Führungsspitze. Nach dem Wechsel im Verwaltungsratspräsidium tritt nun Bitcoin Suisse-CEO Arthur Vayloyan per Ende März ab. Er übergibt sein Amt dem derzeit bei der britischen Barclays beschäftigten Bankmanager Dirk Klee. Vayloyan bleibt weiterhin Mitglied des Bitcoin Suisse-Verwaltungsrats.

