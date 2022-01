FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.01.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 290 (280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3300 (3700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GRIFFIN MINING PRICE TARGET TO 170 (175) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 180 (170) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CENTAMIN TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 112 (104) PENCE - BERENBERG RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 160 (130) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES PAN AFRICAN RESOURCES PRICE TARGET TO 27 (25) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 85 (83) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES RIO TINTO TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 5500 (5000) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1700 (1600) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES B&M PRICE TARGET TO 560 (500) PENCE - 'SELL' - EXANE BNP CUTS SHELL TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - JEFFERIES CUTS STHREE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 500 (650) PENCE - JEFFERIES RAISES KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 3820 (3700) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES CENTAMIN TO 'BUY' ('SELL') - TARGET 106 (86) PENCE - LIBERUM RAISES CENTAMIN TO 'BUY' (SELL) - PRICE TARGET 106 (86) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS ITV TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - PT 110 (140) PENCE



